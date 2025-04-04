Удар по Кривому Рогу: стало известно, какую ракету применила РФ

Удар по Кривому Рогу

Российские войска сегодня, 4 апреля, нанесли удар по жилому микрорайону Кривого Рога. В результате атаки повреждены гражданские здания, в частности жилые дома и объекты инфраструктуры.

По предварительным данным, ракета имела кассетную боевую часть, что значительно увеличило зону поражения.

Сейчас на месте попадания работают спасатели и экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела. Медики оказывают помощь пострадавшим, а местные власти уточняют количество жертв и раненых.

По последним данным известно, что в результате вражеского обстрела погибли 14 человек, среди них - пятеро детей. Еще более 50 человек получили ранения.

Подробнее о российской атаке и ее последствиях, можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.