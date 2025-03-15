Удар по Кривому Рогу: рятувальна операція завершена, число поранених зросло майже вдвічі

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу ввечері 14 березня. Окупанти влучили у центр житлового кварталу, повідомлялось про постраждалих.

Пізніше стало відомо, що російські військові, ймовірно, вдарили по Кривому Рогу балістичними ракетами "Іскандер-М". На той час кількість постраждалих вже зросла до восьми.

Додамо, що останніми днями окупанти постійно атакують Кривий Ріг. Так, 12 березня також російські війська обстріляли Кривий Ріг. Тоді загарбники вдарили по місту балістикою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.