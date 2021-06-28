"Удар" Кличко провел масштабную акцию ко Дню Конституции

В День Конституции партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране.

Об этом сообщил председатель исполкома партии Артур Палатный в Facebook, опубликовав видео с акции.

Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в День ее 25-летия должны стать знания и соблюдения всех статей каждым из нас - граждан Украины.

"Партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию к празднику Основного Закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране", - отметил Палатный.

По его мнению, это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи Главного документа страны.

"Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник. Уважаем Конституцию, соблюдаем законы, любим Украину", - подытожил Палатный.