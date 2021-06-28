"Удар" Кличко провел масштабную акцию ко Дню Конституции
В День Конституции партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию, на которой раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране.
Об этом сообщил председатель исполкома партии Артур Палатный в Facebook, опубликовав видео с акции.
Он отметил, что лучшим подарком для Конституции в День ее 25-летия должны стать знания и соблюдения всех статей каждым из нас - граждан Украины.
"Партия "УДАР Виталия Кличко" провела масштабную акцию к празднику Основного Закона. Наши волонтеры накануне и сегодня раздавали экземпляры Конституции в населенных пунктах по всей стране", - отметил Палатный.
По его мнению, это дает надежду, что люди охотно участвуют в такого рода мероприятиях и с удовольствием напоминают себе ключевые статьи Главного документа страны.
"Уважение ко Дню Конституции начинается с каждого из нас, давайте помнить об этом каждый день, а не только в праздник. Уважаем Конституцию, соблюдаем законы, любим Украину", - подытожил Палатный.
Найкращим подарунком для Конституції у День її 25-річчя мають стати знання та дотримання всіх статей кожним із нас – громадян України. Саме тому партія «УДАР Віталія Кличка» провела масштабну акцію до свята Основного Закону. Наші волонтери напередодні та сьогодні роздавали примірники Конституції у населених пунктах по всій державі. Це дає надію, що люди охоче беруть участь у такого роду заходах і з задоволенням нагадують собі ключові статті Головного документу країни. Повага до Дня Конституції починається з кожного із нас, давайте пам’ятати про це щодня, а не лише у свято! Поважаємо Конституцію. Дотримуємося законів. Любимо Україну!Posted by Артур Палатний on Monday, June 28, 2021
Напомним, ранее РБК-Украина написало, что мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции и принял участие в торжественном заседании в Верховной Раде.