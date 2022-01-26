"Удар" Кличко призвал власти отсрочить внедрение кассовых аппаратов

"УДАР Виталия Кличко" с самого начала высказался в поддержку позиции ФОПов о том, что введение в действие закона о кассовых аппаратах нужно отсрочить еще хотя бы на год. Потому что нынешний год абсолютно не легче для ФОПов, чем прошлый. Почему же в прошлом году отсрочили, а в этом нет? Я больше скажу: этот год даже сложнее для ФОПов. Ведь к коронавирусу, который никуда не делся, и экономическому кризису добавился еще энергетический кризис. В результате заработки предпринимателей, которые и так были мизерными, еще сократились в разы в результате уплаты дополнительных платежей за коммунальные услуги. При этом никакой помощи от государства для ФОПов нет", - объяснил Петровец.

По его словам, из-за новых требований закона по "кассовым аппаратам" давление на ФОПов усилилось. Поэтому недовольство предпринимателей и акции протестов были предсказуемыми.

"Гнет на ФОПов усилился. Но вместо того, чтобы сделать для них хотя бы то, что и в прошлом году, власть намеренно не слышит ФОПов и вводит кассовые аппараты. И предприниматели сейчас, кроме того, что должны справляться с нынешними вызовами, должны еще нанимать новых сотрудников, покупать и вводить кассовые аппараты, учить людей, как с ними работать, и отбиваться от правоохранителей", - отметил спикер "УДАРа".