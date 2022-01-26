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"Удар" Кличко призвал власти отсрочить внедрение кассовых аппаратов

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Киев, Среда 26 января 2022 17:40
"Удар" Кличко призвал власти отсрочить внедрение кассовых аппаратов Фото: "УДАР Виталия Кличко" (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Введение обязательных "кассовых аппаратов" еще более усложнило состояние малого и среднего предпринимательства, которое страдает от коронакризиса. "УДАР Виталия Кличко" поддерживает требования ФОПов и призывает власть отсрочить введение кассовых аппаратов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера "УДАРа" Олега Петровца.

"УДАР Виталия Кличко" с самого начала высказался в поддержку позиции ФОПов о том, что введение в действие закона о кассовых аппаратах нужно отсрочить еще хотя бы на год. Потому что нынешний год абсолютно не легче для ФОПов, чем прошлый. Почему же в прошлом году отсрочили, а в этом нет? Я больше скажу: этот год даже сложнее для ФОПов. Ведь к коронавирусу, который никуда не делся, и экономическому кризису добавился еще энергетический кризис. В результате заработки предпринимателей, которые и так были мизерными, еще сократились в разы в результате уплаты дополнительных платежей за коммунальные услуги. При этом никакой помощи от государства для ФОПов нет", - объяснил Петровец.

По его словам, из-за новых требований закона по "кассовым аппаратам" давление на ФОПов усилилось. Поэтому недовольство предпринимателей и акции протестов были предсказуемыми.

"Гнет на ФОПов усилился. Но вместо того, чтобы сделать для них хотя бы то, что и в прошлом году, власть намеренно не слышит ФОПов и вводит кассовые аппараты. И предприниматели сейчас, кроме того, что должны справляться с нынешними вызовами, должны еще нанимать новых сотрудников, покупать и вводить кассовые аппараты, учить людей, как с ними работать, и отбиваться от правоохранителей", - отметил спикер "УДАРа".

Как сообщалось, ранее "УДАР Виталия Кличко" призвал правительство сделать добычу собственного газа приоритетом на следующие годы и принять неотложные меры для увеличения его добычи, чтобы не допустить роста цен.

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