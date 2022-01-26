"Удар" Кличка закликав владу відтермінувати впровадження касових апаратів

"УДАР Віталія Кличка" з самого початку висловився у підтримку позиції ФОПів про те, що введення в дію закону про касові апарати треба відстрочити ще хоча б на рік. Бо нинішній рік абсолютно не легший для ФОПів, ніж минулий. Чому ж минулого року відстрочили, а цього року ні? Я більше скажу: цей рік навіть складніший для ФОПів. Адже до коронавірусу, який нікуди не дівся, та економічної кризи додалася ще енергетична криза. В результаті заробітки підприємців, які і так були мізерні, ще скоротилися в рази внаслідок сплати додаткових платежів за комунальні послуги. При цьому жодної допомоги від держави для ФОПів немає", - пояснив Петровець.

За його словами, через нові вимоги закону щодо "касових апаратів" тиск на ФОПів посилився. Тому невдоволення підприємців та акції протестів були передбачуваними.

"Гніт на ФОПів посилився. Але замість того, щоб зробити них хоча б те, що й минулого року, влада навмисно не чує ФОПів і вводить касові апарати. І підприємці зараз окрім того, що мають справлятися з нинішніми викликами, мусять ще наймати нових співробітників, купувати та вводити касові апарати, вчити людей, як з ними працювати, і відбиватися від правоохоронців", - зазначив речник "УДАРу".