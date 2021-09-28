"УДАР Кличко" призвал Кабмин использовать 30 млрд гривен из резервов вместо налогового катка

"Правительство заложило в государственный бюджет на 2022 более чем 30 миллиардов гривен, которые могут быть получены только в случае принятия законопроекта №5600. Причем эти деньги сознательно планируется потратить на наиболее важные статьи, такие как здравоохранение, культура, авиастроение, развитие спорта, цифровизация, развитие стратегических отраслей, оборонно-промышленного комплекса и т. д. В случае, если проект №5600 не будет принят, эти отрасли получат даже меньше денег, чем в текущем году. Это откровенный шантаж со стороны власти", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" отмечают: законопроект №5600 предусматривает существенное повышение налогового давления на малый и средний бизнес и практически безграничное расширение полномочий контролирующих органов. Следствием станет резкий рост цен на товары и услуги, который ощутят все украинцы.

"Нужно искать резервы наполнения бюджета, а не забирать деньги из карманов людей. Счетная палата, проанализировав проект госбюджета, уже обнаружила неучтенные резервы на сумму 32,7 млрд грн. Эта сумма даже больше, чем планируется получить от законопроекта №5600. Но не требует увеличения налоговой нагрузки и усиления репрессивных мер против малого и среднего бизнеса",- подчеркивается в заявлении.

"УДАР Виталия Кличко" призывает власть не прокладывать дорогу в госбюджет "налоговым катком".

"Проект №5600 нужно было не просто отложить на следующую пленарную неделю. Из него нужно убрать все нормы, которые ухудшают жизнь обычных украинцев. Власть должна осознавать, что нельзя достичь развития экономики путем увеличения фискального давления на малый и средний бизнес. Только упрощение налоговой системы, удешевление кредитов и реальное улучшение бизнес-климата могут привести к развитию предпринимательства и, как следствие, к увеличению бюджетных поступлений", - говорится в заявлении "УДАРа".