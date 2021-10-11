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"Удар" Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ относительно государственной измены Кивы

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 10:30
"Удар" Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ относительно государственной измены Кивы Фото: "Удар" Кличко подал заявление в СБУ, ГБР и ГПУ (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

"УДАР Виталия Кличко" считает, что видеообращение народного депутата Украины Ильи Кивы, адресованное Владимиру Путину, должно трактоваться как особо тяжкое преступление против Украины - государственная измена. Официальное заявление от имени партии об открытии соответствующего уголовного производства направлено на имя руководителей СБУ, ГБР и ГПУ за подписью председателя исполкома "УДАРа" Артура Палатного.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт "УДАРа".

"За 7 лет боевых действий на востоке Украины общее количество человеческих потерь составило 42 500 - 44 500 человек. Более 1,5 миллиона украинцев стали на учет как внутренне перемещенные лица. Ответственность за это, а также за аннексию и временную оккупацию территорий Украины несет лично Владимир Путин - главнокомандующий войск Российской Федерации. Поэтому видео, опубликованное на официальном Telegram-канале народного депутата Ильи Кивы, в котором он на фоне государственных флагов Украины поздравляет Путина с днем ​​рождения, может трактоваться исключительно как государственная измена", - говорится в заявлении.

Партия "УДАР Виталия Кличко" просит правоохранительные органы начать досудебное расследование относительно совершения Ильей Кивой уголовного преступления, наказание за которое предусмотрено ст. 111 УК Украины - "Государственная измена". Внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и предоставить выписку из реестра.

Ранее Артур Палатный заявил, что СБУ должна возбудить уголовное дело по факту государственной измены. Также он считает, что парламент должен лишить Киву депутатского мандата, а СНБО - рассмотреть вопрос о наложении санкций на Киву.

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Артур Палатный УДАР
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