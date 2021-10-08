СНБО должен наложить санкции на Киву из-за поздравления Путину, - Палатный

СБУ возбудить уголовное дело в отношении Ильи Кивы за государственную измену, а парламент лишить мандата из-за его поздравления Путину. Он сравнил поздравления Путину с приветствием Гитлеру во время Второй мировой войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артура Палатного на странице в Facebook .

"На седьмой год необъявленной войны, после тысяч погибших от рук агрессора украинских воинов, после десятков тысяч сирот и вдов, которые так и не дождались своих мужей и родителей, выходит Кива, представляющее государство Украина, и увлекательно, с собачьей верностью в глазах, поздравляет Путина - своего кумира. Я понимаю, что ватная ушанка приросла к голове и пустила корни в то место, где вместо мозгов уже давно жомовая яма. Но этот человек является официальным представителем страны. Поэтому парламент должен лишить Киву мандата, а СБУ - помочь ему поздравить кумира из тюрьмы", - написал Палатный.

Он обнародовал обращение партии "УДАР Виталия Кличко" к депутатам Верховной рады и СБУ.

"В Службу Безопасности Украины: возбудить уголовное производство в отношении Кивы Ильи Владимировича по статье 111 УК "Государственная измена" - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности государства", - говорится в обращении.

В "УДАРе" считают, что комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной рады Украины должен безотлагательно рассмотреть вопрос о нарушении нардепом Кивой Ильей Владимировичем присяги народного депутата и инициировать процесс лишения мандата народного депутата, чьи действия наносят ущерб суверенитету Украины.

Кроме того, в обращении призвали СНБО и президента принять меры по Кивы - наложить санкции и лишить гражданства.