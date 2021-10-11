"Удар" Кличка подав заяву до СБУ, ДБР та ГПУ щодо державної зради Киви

"УДАР Віталія Кличка" вважає, що відеозвернення народного депутата України Іллі Киви, адресоване Володимиру Путіну, має трактуватися як особливо тяжкий злочин проти України - державна зрада. Офіційну заяву від імені партії щодо відкриття відповідного кримінального провадження надіслано на ім’я керівників СБУ, ДБР та ГПУ за підписом голови виконкому "УДАРу" Артура Палатного.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт "УДАРу".

"За 7 років бойових дій на сході України загальна кількість людських втрат становила 42,5 - 44,5 тис осіб. Понад 1,5 мільйона українців стали на облік як внутрішньо переміщені особи. Відповідальність за це, а також за анексію та тимчасову окупацію територій України несе особисто Володимир Путін - головнокомандувач військ Російської Федерації. Тому відео, опубліковане на офіційному Telegram-каналі народного депутата Іллі Киви, в якому він на фоні державних прапорів України вітає Путіна з днем народження, може трактуватися виключно як державна зрада", - йдеться в заяві.

Партія "УДАР Віталія Кличка" просить правоохоронні органи розпочати досудове розслідування щодо вчинення Іллєю Кивою кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено ст. 111 КК України - "Державна зрада". Внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та надати витяг з реєстру.