"УДАР" Кличко озвучил план противодействия коронакризису

"Реализуя антикризисный план, Украина в направлении поддержки медицинской системы и медиков не только сможет эффективно противодействовать последствиям коронакризиса и защитить жизнь людей, но и заложить фундамент качественного преобразования украинской медицины согласно высоким мировым стандартам", - говорится в заявлении.

Для преодоления последствий эпидемии коронавируса "УДАР Виталия Кличко" предлагает оказать действенную поддержку медицинской системе: увеличить количество профильных больниц и коек, оборудованных кислородными точками, повысить доплаты медикам, чтобы остановить отток из ковидных больниц специалистов.

Также в партии предлагают окончательно урегулировать механизм оперативного перепрофилирования ведомственных больниц в ковид-диспансеры, ввести эффективный контроль над производствами кислорода как за объектами стратегического значения для государства, отработать логистику бесперебойных поставок во все больницы страны и завершить реформу медицинской системы на вторичном и третичном звеньях.

"Кризис - это не повод остановить реформу, а необходимость и реальный шанс на системное и качественное преобразование медицинской системы", - считают в партии.

В "УДАРе" отметили, что нужно увеличить предусмотренное в государственном бюджете финансирование медицины на 2022 год.

"Вопреки требованиям Закона Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения», требующего выделения не менее 5% ВВП в отрасль здравоохранения, правительство в проекте бюджета на 2022 год на эти цели предлагает выделить лишь около 3,5% от ВВП. В то же время, по рекомендациям ВОЗ нужно не менее 7% от ВВП. Нельзя забывать, что расходы на программу медицинских гарантий защищены статьями бюджета, а потому должны иметь приоритет в государственном бюджете. Власть во время пандемии должна понять важность медицинской системы, ведь это вопрос национальной безопасности страны", - отметили в заявлении.

В партии призвали перенимать опыт Киева.

"В киевском бюджете заложено более 1,5 млрд грн на безвозвратную материальную помощь медикам, чтобы врачи получали по 5 тыс. грн ежемесячно, а медицинский персонал - по 4 тыс. грн. Кроме того, увеличено количество койкомест для больных ковидом до 6 тыс. грн, закуплен дополнительный кислород и аппараты ИВЛ и организована вакцинация так, что столица является лидером по темпам прививки от ковид", - подытожили в "УДАРе".