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"Удар" Кличка запустив патріотичний флешмоб

Фото: "Удар" Кличка запустив патріотичний флешмоб (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Українців закликають у День державного прапора України та День Незалежності прикрасити свій одяг, свої будинки та вулиці синьо-жовтими кольорами. Патріотичний флешмоб запустив "УДАР Віталія Кличка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook партії.

"Друзі, долучайтесь до патріотичного флешмобу "Кольори Свободи"! Відзначимо День Державного прапора та День Незалежності України яскраво. Нехай домівки та вулиці нашої вільної країни засяють синьо-жовтими кольорами свободи", - закликає "УДАР Віталія Кличка".

Ініціатори флешмобу пропонують розмістити українські прапори та синьо-жовті стрічки всюди. На вікнах, балконах, будинках, автівках, на наплічниках, сумках та своєму одязі тощо.

"Там, де Український прапор – там вільна Україна! Разом ми – сила!", - наголошують в "УДАРі Віталія Кличка".

Як взяти участь:

  • Розмістіть синьо-жовті прапори та стрічки.
  • Зробіть та опублікуйте фото у своїх соцмережах та під цим постом з хештегом #КольориСвободи.
  • Поширюйте цей допис, щоб більше українців в Україні та всьому світі змогли долучитися до флешмобу.

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УДАРДень государственного флага