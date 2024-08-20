"Удар" Кличко запустил патриотический флешмоб

"Друзья, присоединяйтесь к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы"! Отметим День государственного флага и День Независимости Украины ярко. Пусть дома и улицы нашей свободной страны засияют сине-желтыми цветами свободы", - призывает "УДАР Виталия Кличко".

Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду. На окнах, балконах, домах, автомобилях, на рюкзаках, сумках и своей одежде и т.д.

"Там, где Украинский флаг – там свободная Украина! Вместе мы – сила!", - отмечают в "УДАРе Виталия Кличко".

Как принять участие: