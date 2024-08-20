RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Удар" Кличко запустил патриотический флешмоб

Фото: "Удар" Кличко запустил патриотический флешмоб (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Украинцев призывают в День государственного флага Украины и День Независимости украсить свою одежду, свои дома и улицы сине-желтыми цветами. Патриотический флешмоб запустил "УДАР Виталия Кличко".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook партии.

"Друзья, присоединяйтесь к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы"! Отметим День государственного флага и День Независимости Украины ярко. Пусть дома и улицы нашей свободной страны засияют сине-желтыми цветами свободы", - призывает "УДАР Виталия Кличко".

Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду. На окнах, балконах, домах, автомобилях, на рюкзаках, сумках и своей одежде и т.д.

"Там, где Украинский флаг – там свободная Украина! Вместе мы – сила!", - отмечают в "УДАРе Виталия Кличко".

Как принять участие:

  • Разместите сине-желтые флаги и ленты.
  • Сделайте и опубликуйте фото в своих соцсетях и под этим постом с хештегом #Цвета Свободы.
  • Распространяйте это сообщение, чтобы больше украинцев в Украине и во всем мире смогли приобщиться к флешмобу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УДАРДень государственного флага