ua en ru
Нд, 29 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"УДАР" Кличка виступив за збільшення представництва жінок в органах влади

Неділя 29 жовтня 2023 11:36
UA EN RU
"УДАР" Кличка виступив за збільшення представництва жінок в органах влади Фото: Артур Палатный (udar.party)
Автор: Олександр Мороз

Партія "УДАР Віталія Кличка" виступає за збільшення представництва жінок в органах влади усіх рівнів, забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти та професійної підготовки, створення сприятливих умов для реалізації жінок у підприємництві та впровадження гендерно-чутливої соціальної політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника виконкому партії Артура Палатного.

"Сотні тисяч жінок з перших днів повномасштабної російської агресії проявили себе справжніми лідерками. 60 тисяч жінок зараз захищають Україну від ворога в лавах Збройних сил України. Десятки тисяч жінок - волонтери, парамедики, військові лікарі. Справжні лідерки. Я впевнений, сила та лідерство жінок стануть фундаментальним внеском в перемогу України та в її подальшу відбудову. Я закликаю вас братися за конкретні справи та проєкти, об’єднувати свої сили з однодумцями. Бо це реалії завтра", - наголосив Палатний.

Керівник виконкому УДАРу також назвав основні пункти, за які виступає партія Кличка:

  • Збільшення представництва жінок у органах влади усіх рівнів. Важливо не просто заповнити квоти у виборчому списку, а створити ще більше умов для розкриття потенціалу жінок.
  • Забезпечення рівних можливостей для жінок і чоловіків у сфері освіти та професійної підготовки. Потрібно розробляти та втілювати програми, які допоможуть жінкам реалізуватися та карʼєрно зростати.
  • Створення сприятливих умов для реалізації жінок у підприємництві. Справедливий доступ жінок до державних програм фінансування бізнесу.
  • Впровадження гендерно-чутливої соціальної політики. Держава має забезпечити жінці повернення до активного життя після декретної відпустки. А це питання існування дошкільних закладів, забезпечення робочих умов для жінок-матерів, медичне забезпечення тощо.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УДАР Артур Палатний
NEWS
ЗСУ знищують російські позиції на островах дельти Дніпра: карти боїв ISW
ЗСУ знищують російські позиції на островах дельти Дніпра: карти боїв ISW
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ