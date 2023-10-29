"УДАР" Кличко выступил за увеличение представительства женщин в органах власти
Партия "УДАР Виталия Кличко" выступает за увеличение представительства женщин в органах власти всех уровней, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования и профессиональной подготовки, создание благоприятных условий для реализации женщин в предпринимательстве и внедрение гендерно-чувствительной социальной политики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя исполкома партии Артура Палатного.
"Сотни тысяч женщин с первых дней полномасштабной российской агрессии проявили себя настоящими лидерами. 60 тысяч женщин сейчас защищают Украину от врага в рядах Вооруженных сил Украины. Десятки тысяч женщин - волонтеры, парамедики, военные врачи. Настоящие лидеры. Я уверен, сила и лидерство женщин станут фундаментальным вкладом в победу Украины и ее дальнейшее восстановление. Я призываю вас браться за конкретные дела и проекты, объединять свои силы с единомышленниками. Потому что это реалии завтра", - подчеркнул Палатный.
Руководитель исполкома УДАР также назвал основные пункты, за которые выступает партия Кличко:
- Увеличение представительства женщин в органах власти всех уровней. Важно не просто заполнить квоты в избирательном списке, а создать еще больше условий раскрытия потенциала женщин.
- Обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования и профессиональной подготовки. Нужно разрабатывать и внедрять программы, которые помогут женщинам реализоваться и карьерно расти.
- Создание благоприятных условий для реализации женщин в предпринимательстве. Справедливый доступ женщин к государственным программам финансирования бизнеса.
- Внедрение гендерно-чувствительной социальной политики. Государство должно обеспечить женщине возвращение к активной жизни после декретного отпуска. А это вопрос существования дошкольных учреждений, обеспечение рабочих условий для женщин-матерей, медицинское обеспечение и т.д.
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