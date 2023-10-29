"УДАР" Кличко выступил за увеличение представительства женщин в органах власти

Партия "УДАР Виталия Кличко" выступает за увеличение представительства женщин в органах власти всех уровней, обеспечение равных возможностей для женщин и мужчин в сфере образования и профессиональной подготовки, создание благоприятных условий для реализации женщин в предпринимательстве и внедрение гендерно-чувствительной социальной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя исполкома партии Артура Палатного.

"Сотни тысяч женщин с первых дней полномасштабной российской агрессии проявили себя настоящими лидерами. 60 тысяч женщин сейчас защищают Украину от врага в рядах Вооруженных сил Украины. Десятки тысяч женщин - волонтеры, парамедики, военные врачи. Настоящие лидеры. Я уверен, сила и лидерство женщин станут фундаментальным вкладом в победу Украины и ее дальнейшее восстановление. Я призываю вас браться за конкретные дела и проекты, объединять свои силы с единомышленниками. Потому что это реалии завтра", - подчеркнул Палатный.

Руководитель исполкома УДАР также назвал основные пункты, за которые выступает партия Кличко: