Атака балістикою по Києву: що відомо про наслідки

Святошинський район

У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка. Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.

Шевченківський район

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок - пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

Оновлено о 06:05: У Шевченківському районі, де горить квартира, відбувається евакуація мешканців будинку.

Подільський район

Тут уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

Що відомо про постраждалих

Кличко повідомив про 8 постраждалих внаслідок ворожої атаки. Поки що без госпіталізацій. Усім медики надали допомогу на місці.