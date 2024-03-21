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Атака баллистикой по Киеву: что известно о последствиях

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

РФ утром 21 марта атаковала Киев баллистикой. Пока известно о падении обломков в трех районах столицы: повреждены дома, детсад, пылают автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и КГВА в Telegram.

Святошинский район

В Святошинском районе зафиксировано падение обломков ракеты на помещение детского сада. Также сообщается о падении обломков на жилой дом. Ударной волной выбило окна в двух девятиэтажках.

Шевченковский район

В Шевченковском районе горят автомобили. Также поврежден обломками жилой дом - пожар в квартире. Кроме того, по предварительной информации, есть возгорание на территории детского сада.

Подольский район

Здесь обломки ракеты упали на территорию двух предприятий. Также пылает крыша жилого дома. Есть возгорание в трансформаторной подстанции и в двухэтажном нежилом здании.

Что известно о пострадавших

Кличко сообщил о 8 пострадавших в результате вражеской атаки. Пока что без госпитализаций. Всем медики оказали помощь на месте.

Обновлено в 06:05: В Шевченковском районе, где горит квартира, происходит эвакуация жильцов дома.

Ранее сегодня, около 3:40, в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о пусках крылатых ракет.

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