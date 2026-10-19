Удар по Києву пошкодив станцію метро на лівому березі, поруч розірвало рейки

Унаслідок російської атаки в ніч на 19 жовтня пошкоджено одну зі станцій метро на лівому березі Києва. Поруч зі станцією через уламки розірвало ходову та контактну рейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

Чи змінять через це рух метро, поки невідомо.

Через влучання уламків біля станції розірвало ходову рейку, якою їдуть поїзди, і контактну рейку, що живить їх струмом.

Цієї ночі росіяни двічі вдарили по Києву балістикою. Під час першої атаки пізно ввечері 18 жовтня, попередньо, постраждала будівля медичного центру в Деснянському районі. Загинула одна людина, ще двоє поранені.

Захищатися від балістики Україні дедалі складніше. За даними CNN, у країні знову закінчилися ракети до Patriot, а президент Володимир Зеленський розповів, що США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць.