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Удар по Киеву повредил станцию метро на левом берегу, рядом разорвало рельсы

03:18 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Удар по Киеву повредил станцию метро на левом берегу, рядом разорвало рельсы Фото: после атаки РФ повреждена станция киевского метро (Getty Images)
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В результате российской атаки в ночь на 19 октября повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за обломков разорвало ходовую и контактные рельсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Какая именно станция повреждена, Кличко не уточнил.

Из-за попадания обломков возле станции разорвало ходовой рельс, по которому едут поезда, и питающий их током контактный рельс.

Изменят ли из-за этого движение метро, пока неизвестно.

Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Во время первой атаки поздно вечером 18 октября пострадало здание медицинского центра в Деснянском районе. Погиб один человек, еще двое ранены.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.

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