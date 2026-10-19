Удар по Киеву повредил станцию метро на левом берегу, рядом разорвало рельсы

В результате российской атаки в ночь на 19 октября повреждена одна из станций метро на левом берегу Киева. Рядом со станцией из-за обломков разорвало ходовую и контактные рельсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Изменят ли из-за этого движение метро, пока неизвестно.

Из-за попадания обломков возле станции разорвало ходовой рельс, по которому едут поезда, и питающий их током контактный рельс.

Какая именно станция повреждена, Кличко не уточнил.

Этой ночью россияне дважды ударили по Киеву баллистикой. Во время первой атаки поздно вечером 18 октября пострадало здание медицинского центра в Деснянском районе. Погиб один человек, еще двое ранены.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, а президент Владимир Зеленский рассказал, что США сейчас поставляют только 12 таких ракет в месяц.