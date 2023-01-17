Удар по Києву 14 січня: у Повітряних силах розповіли, звідки Росія випустила ракети

Він нагадав, що Росія почала застосовувати зенітні ракетні комплекси С-300 та С-400 для ударів по Києву і зараз існує необхідність знищувати ці ЗРК там, де вони базуються.

"Вже півроку вся прифронтова зона - під ударом цих ракет. Нічого не змінилося. Змінився лише напрямок, з якого вони вперше це зробили - Брянська область. С-400 б'є більш ніж на 200 кілометрів", - зазначив Ігнат.

Спікер Повітряних сил додав, що зараз ЗСУ не мають можливості збивати такі ракети, але Сили оборони вже працюють над протидією подібним крокам ворога. Зокрема, йдеться про можливі постачання далекобійного озброєння, про яке Україна просить у Заходу.