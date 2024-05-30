Удар по Керченській поромній переправі: ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна

Цієї ночі українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. ЗМІ показали фото пошкодженого російського судна, на яких помітний дефект борту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".
Як зазначається, судно перебуває в глибині Керченського морського рибного порту тому огляд пошкоджень ускладнений. Також наразі немає можливості перевірити інформацію з інших джерел. Однак на фото видно дефект борту судна.
Фото: пошкодження судна на Керченській поромній переправі ("Крим.Реалії")
Як повідомляє видання, Керченський порт використовується окупантами для перекидання вантажів та військової техніки з території РФ в анексований Крим. Він обладнаний причалами для залізничних поромів.
Також у порту знаходиться газовоз, назву та ідентифікаційний номер якого закрито підручними засобами.
Фото: газовоз у Керченському порту ("Крим.Реалії")
Нагадаємо, в ніч 30 травня українські військові завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі, яка активно використовувалася ворогом для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.ЗСУ ракетами ATACMS ударили по Керченській поромній переправі
За даними військових, у результаті ураження суттєвих пошкоджень зазнали два пороми, які здійснювали залізничні та автомобільні перевезення.
Один із них сів на мілину, чим заблокував функціонування всієї Керченської переправи.
Генштаб ЗСУ наголосив, що завдяки вдалій бойовій роботі українських ракетників військову логістику окупантів на півострові суттєво підірвано.
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