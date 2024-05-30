Удар по Керченской паромной переправе: СМИ показали фото поврежденного российского судна

Этой ночью украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе. СМИ показали фото поврежденного российского судна, на котором заметен дефект борта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".
Как отмечается, судно находится в глубине Керченского морского рыбного порта, поэтому осмотр повреждений затруднен. Также пока нет возможности проверить информацию из других источников. Однако на фото виден дефект борта судна.
Фото: повреждения судна на Керченской паромной переправе ("Крым.Реалии")
Как сообщает издание, Керченский порт используется оккупантами для опрокидывания грузов и военной техники с территории РФ в аннексированный Крым. Он оборудован причалами для железнодорожных паромов.
Также в порту находится газовоз, название и идентификационный номер которого закрыт подручными средствами.
Фото: газовоз в Керченском порту ("Крым.Реалии")
Напомним, в ночь 30 мая украинские военные нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму. ВСУ ракетами ATACMS ударили по Керченской паромной переправе
По данным военных, в результате поражения существенных повреждений получили два парома, которые осуществляли железнодорожные и автомобильные перевозки.
Один из них сел на мель, чем заблокировал функционирование всей Керченской переправы.
Генштаб ВСУ подчеркнул, что благодаря удачной боевой работе украинских ракетчиков военная логистика окупантов на полуострове существенно подорвана.
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