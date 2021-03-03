УДАР инициирует введение систем голосования, исключающих "кнопкодавство" в советах

Об этом говорится в заявлении партии "УДАР" Виталия Кличко, опубликованном на ее странице в Facebook.

В партии считают, что "кнопокодавство" подрывает доверие избирателей к депутатам.

"Партия "УДАР" призывает городские и областные советы по всей стране ввести систему, которое делает невозможным неперсональное голосование. Избиратели должны быть уверены, что их представители не злоупотребляют своими правами и обязанностями и голосуют исключительно индивидуально. Потому что каждая манипуляция и нечестное голосование подрывают доверие избирателей к депутатскому корпусу в целом", - говорится в заявлении.

В "УДАРе" напомнили, что последовательно отстаивали и отстаивают принципы персонального голосования с 2012 года.

"После выборов 2012 года народные депутаты фракции "УДАР" в парламенте инициировали и отстаивали введение в Верховной раде системы, которая делает невозможным голосование за другого депутата. Киев, после избрания мэром лидера партии Виталия Кличко, первым в Украине, в 2015 году ввел систему голосования Рада-4 в Киевсовете. То есть, уже почти 6 лет в столице невозможно "кнопкодавство", а следовательно и политическая коррупция", - отмечают авторы заявления.

В партии отметили, что наконец система голосования с применением сенсорной кнопки, которая должна сделать невозможным голосование депутатов и за своих коллег, заработала в Верховной раде.

"Система, ждала своего внедрения более 10 лет. За это время украинский парламент столкнулся не с одним скандалом по сомнительности голосования за тот или иной закон. Журналисты неоднократно ловили представителей депутатского корпуса на голосовании за других нардепов", - сообщают авторы.