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УДАР ініціює запровадження систем голосування, що унеможливлюють "кнопкодавство" в радах

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 19:15
УДАР ініціює запровадження систем голосування, що унеможливлюють "кнопкодавство" в радах Фото: фракція УДАР (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

В усіх міських та обласних радах слід запровадити систему голосування, що унеможливлює "кнопкодавство".

Про це йдеться у заяві партії "УДАР" Віталія Кличка, опублікованій на її сторінці у Facebook.

У партії вважають, що "кнопокодавство" підриває довіру виборців до депутатів.

"Партія "УДАР" закликає міські та обласні ради по всій країні запровадити систему, що унеможливлює неперсональне голосування. Виборці мають бути впевнені, що їхні представники не зловживають своїми правами і обов’язками та голосують виключно персонально. Бо кожна маніпуляція і нечесне голосування підривають довіру виборців до депутатського корпусу загалом", - зазначається у заяві.

В "УДАРі" нагадали, що послідовно відстоювали та відстоюють принципи персонального голосування з 2012 року.

"Після виборів 2012 року народні депутати фракції "УДА"» у парламенті ініціювали та відстоювали запровадження в Верховній раді системи, що унеможливлює голосування за іншого депутата. Київ, після обрання мером лідера партії Віталія Кличка, першим в Україні, у 2015 році запровадив систему голосування Рада-4 в Київраді. Тобто, вже майже 6 років у столиці неможливе "кнопкодавство", а отже і політична корупція", - наголошують автори заяви.

У партії відзначили, що нарешті система голосування із застосуванням сенсорної кнопки, яка має унеможливити голосування депутатів і за своїх колег, запрацювала у Верховній раді.

"Система, що чекала на своє впровадження понад 10 років. За цей час український парламент зіткнувся не з одним скандалом щодо сумнівності голосування за той чи інший закон. Журналісти неодноразово ловили представників депутатського корпусу на голосуванні за інших нардепів", - повідомляють автори заяви.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко показав голові Верховної ради Дмитру Разумкову, як у Київраді працює система голосування "Рада-4", що унеможливлює неперсональне голосування депутатів.

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