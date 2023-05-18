UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Удар по Хмельницькій області. Без світла залишилися кілька населених пунктів

Фото: у Хмельницькій області перебої зі світлом через нічну атаку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Хмельницькій області через нічну атаку пошкоджені розподільчі мережі. Тому декілька населених пунктів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Хмельницькобленерго".

"Внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району. Після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС - енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що пошкодження не були вкрай серйозними. До кінця робочого дня світло обіцяють відновити.

У коментарі "Суспільному" речниця "Хмельницькобленерго" повідомила, що внаслідок ракетної атаки знеструмлено три населених пункти. Без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня Росія атакувала Хмельницьку область, у регіоні спрацювала ППО. Проте влада повідомила про влучання в об'єкт інфраструктури у Хмельницькому районі.

Детальніше про результати сьогоднішньої нічної ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая областьвідключеня світлаЕлектроенергіяракетный ударВійна в УкраїніВійна Росії проти України