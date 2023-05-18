Удар по Хмельницькій області. Без світла залишилися кілька населених пунктів

"Внаслідок нічної атаки відбулось часткове пошкодження декількох ділянок розподільчих мереж Хмельницького району. Після перевірки місцевості та отримання дозволу від фахівців ДСНС - енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що пошкодження не були вкрай серйозними. До кінця робочого дня світло обіцяють відновити.

У коментарі "Суспільному" речниця "Хмельницькобленерго" повідомила, що внаслідок ракетної атаки знеструмлено три населених пункти. Без світла залишилися 1,7 тисячі споживачів.

Нагадаємо, в ніч на 18 травня Росія атакувала Хмельницьку область, у регіоні спрацювала ППО. Проте влада повідомила про влучання в об'єкт інфраструктури у Хмельницькому районі.

Детальніше про результати сьогоднішньої нічної ракетної атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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