Удар по "Епіцентру" в Харкові: в місці влучань могли перебувати 20 людей

Російська Федерація вчора завдала чергового удару по цивільному населенню України. Під обстрілом опинився гіпермаркет "Епіцентр" в Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Сьогодні о 20:15 прокуратура надала оновлені дані щодо наслідків російських авіаударів по будівельному гіпермаркету у Харкові.
Станом на зараз відомо про поранення 44-х людей та загибель 14. Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.
"Також знайдемо чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей", - повідомили в прокуратурі.
Водночас було проаналізовано відео з камер спостереження та встановлено, що в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 осіб.
Вчора, 25 травня, російські військові кілька разів обстрілювали Харків. Один з ударів прийшовся по будівельному гіпермаркеті "Епіцентр".
Детальніше про обстріл та наслідки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що від початку цього року російські окупанти скинули на територію України вже майже 10 000 керованих авіабомб.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.