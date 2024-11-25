Удар дронів по Запоріжжю: в ОВА уточнили наслідки російської атаки

У Запоріжжі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед" цієї ночі, за уточненими даними, постраждав хлопчик. Перед тим була інформація про поранення 16-річної дівчини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова .

За словами чиновника, у ніч проти 25 листопада через Запоріжжя, а також на це місто, летіли десятки дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники під час повітряної атаки.

"У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля", - розповів керівник ОВА.

Крім того, додав чиновник, була поранена одна дитина.

"За уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", - передав Федоров.

Крім того, глава ОВА показав відео наслідки ворожої нічної атаки на Запоріжжя:

Удар дронів РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні під час чергової повітряної атаки.

Пізно ввечері стало відомо, що у Запоріжжі та області пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися БПЛА противника.

Тоді керівник ОВА розповів, що через російську масовану атаку "Шахедами" по Запоріжжю було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.