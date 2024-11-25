Удар дронів по Запоріжжю: в ОВА уточнили наслідки російської атаки
У Запоріжжі в результаті ворожої атаки із застосуванням ударних безпілотників типу "Шахед" цієї ночі, за уточненими даними, постраждав хлопчик. Перед тим була інформація про поранення 16-річної дівчини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
За словами чиновника, у ніч проти 25 листопада через Запоріжжя, а також на це місто, летіли десятки дронів-камікадзе, які запустили російські загарбники під час повітряної атаки.
"У місті внаслідок атаки вибуховою хвилею та уламками пошкоджені кілька приватних будинків та нежитлова будівля", - розповів керівник ОВА.
Крім того, додав чиновник, була поранена одна дитина.
"За уточненими даними від медиків це тринадцятирічний хлопчик. Лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізація не знадобилася", - передав Федоров.
Крім того, глава ОВА показав відео наслідки ворожої нічної атаки на Запоріжжя:
Удар дронів РФ по Запоріжжю
Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні під час чергової повітряної атаки.
Пізно ввечері стало відомо, що у Запоріжжі та області пролунали вибухи. У регіоні фіксувалися БПЛА противника.
Тоді керівник ОВА розповів, що через російську масовану атаку "Шахедами" по Запоріжжю було пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
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