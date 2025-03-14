Удар дронів по Харкову: в облпрокуратурі уточнили наслідки та показали відео

Внаслідок російської дронової атаки на Харків учора ввечері, 13 березня, постраждали чотири дитини та троє дорослих, у яких гостра реакція на стрес. З'явилися відео наслідків ворожого обстрілу, внаслідок якого були влучання у трьох районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру .

Зазначається, що загалом були зафіксовані чотири влучання на території Харкова з 20:00 по 21:00 у середу, 13 березня. Два - в Основ'янському районі, одне - в Новобаварському та ще одне - в Немишлянському.

"Найбільша кількість травмованих в Основ'янському районі - тут влучання біля приватної житлової забудови, внаслідок чого було пошкоджено фасад та скління кількох приватних житлових будинків", - розповів речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

Він поінформував, що в Основ'янському районі сім осіб отримали гостру реакцію на стрес, серед них чотири дитини.

"Наймолодшому хлопчику - 11 місяців, і найстаршій дівчинці - 8 років. Усього дві дівчинки та два хлопчики. Також гостра реакція на стрес у двох жінок та одного чоловіка", - додав представник облпрокуратури.

Крім того, в Основ'янському районі міста Харків було влучання по транспортному інфраструктурному підприємству, та влучання по складському приміщенню, внаслідок чого відбулася пожежа.

За словами Чубенка, в Новобаварському районі Харкова було влучання по відкритій місцевості в парковій зоні. В Немишлянському районі - також було влучання по відкритій місцевості.

На місці працюють прокурор та слідчі, з метою вилучення уламків ворожих БПЛА.

"За попередньою інформацією, ворог використав "Гєрань-2"", - розповів Чубенко та додав, що за фактами цих воєнних злочинів були відкриті кримінальні провадження.

Дронова атака на Харків 13 березня

Як повідомлялося раніше, ввечері у середу російські терористи знову атакували місто Харків ударними безпілотниками. Як розповіли представники місцевої влади, під час повітряної тривоги у Харкові пролунала серія вибухів.

Пізніше стало відомо, що в Основʼянському районі Харкова було влучання у нежитлові господарчі будівлі, і там почалась значна пожежа. Також були "прильоти" в Немишлянському та Новобаварському районах. Відомо, що через ворожу дронову атаку у Харкові були 7 постраждалих, серед яких є діти.