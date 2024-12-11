Удар дрона по авто МАГАТЕ обговорять на надзвичайному засіданні Ради Керуючих агентства

Чиновник назвав атаку російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ "черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії".

"Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування", - йдеться в дописі Галущенка.

Глава Міненерго зазначив, що МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на захопленій військами РФ Запорізькій атомній електростанції, так і на інших українських АЕС та об'єктах, що є критичними для роботи атомних станцій.

Він додав, що така робота АЕС України означає ядерну безпеку не тільки для нашої держави, а також і всього європейського регіону.

"Цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого мною надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти", - наголосив міністр.

Чиновник також розповів, що Київ готовий і надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на українських об'єктах та "докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема, МАГАТЕ".

Автомобіль місії МАГАТЕ зазнав удару БПЛА дорогою до Запорізької АЕС (фото: facebook.com/german.galushchenko)

Атака БПЛА на авто місії МАГАТЕ

Нагадаємо, вчора в МАГАТЕ заявили, що безпілотник влучив у службовий автомобіль місії, коли колона прямувала до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. В Агентстві розповіли, що дрон серйозно пошкодив службову автівку місії.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив цей випадок, як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту.

Додамо, президент України Володимир Зеленський зазначив, що удар був завданий по одному з автомобілів колони. Тоді обійшлося без жертв і постраждалих.