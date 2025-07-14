Удар дощенту: Мерц про мита Трампа і ризик для німецького експорту

Якщо ЄС і США не досягнуть торговельної угоди, тоді загроза Трампа запровадити 30% мита вдарить по німецьких експортерах "дощенту".
Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Зазначимо, що днями ЄС продовжив призупинення торговельних контрзаходів проти США до 1 серпня, що дасть змогу провести додаткові переговори. Це сталося після того, як на вихідних президент США Дональд Трамп пригрозив блоку новою ставкою мит у розмірі 30%.
За словами Мерца, якщо це станеться, тоді уряду Німеччини, можливо, доведеться відкласти частину своїх економічних заходів.
"Це затьмарить все інше і вдарить по німецькому експортному сектору в саме серце", - сказав канцлер Німеччини.
Також він додав, що тісно координує координує свої дії з іншими лідерами ЄС, щоб гарантувати, що мита такого масштабу введені не будуть.
"Для цього потрібно дві речі: єдність у Європейському союзі та хороші канали комунікації з американським президентом", - додав канцлер.
На запитання, чи підтримує Німеччина відповідні мита проти США, Мерц відповів: "Так, але не раніше 1 серпня".
Німецький чиновник розповів, що він детально обговорював це питання у вихідні з президентом Франції Еммануелем Макроном і головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Крім того, у п'ятницю він мав телефонну розмову з Трампом.
"Ми хочемо використати цей час, ці два з половиною тижні до серпня, щоб знайти рішення. Я дійсно налаштований на це", - резюмував Мерц.
Нагадаємо, днями глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС розробив контрзаходи у зв'язку з новими тарифами Трампа. Однак їх впровадження буде призупинено до серпня, оскільки блок все ж таки прагне торговельної угоди зі США.
Також вона повідомила, що перший пакет розроблених контрзаходів включає в себе тарифи на американські товари на суму понад 21 млрд євро. Але він був призупинений у квітні заради переговорів США.
Наразі на підході другий пакет, розробка якого почалася ще в травні. Він охоплює американські товари на суму 72 млрд євро, але повний список ще не затверджено.
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