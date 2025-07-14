Удар до основания: Мерц о пошлинах Трампа и риске для немецкого экспорта

Отметим, что на днях ЕС продлил приостановку торговых контрмер против США до 1 августа, что в провести дополнительные переговоры. Это произошло после того, как на выходных президент США Дональд Трамп пригрозил блоку новой ставкой пошлин в размере 30%.

По словам Мерца, если это произойдет, тогда правительству Германии, возможно, придется отложить часть своих экономических мер.

"Это затмит все остальное и ударит по немецкому экспортному сектору в самое сердце", - сказал канцлер Германии.

Также он добавил, что тесно координирует координирует свои действия с другими лидерами ЕС, чтобы гарантировать, что пошлины такого масштаба введены не будут.

"Для этого нужно две вещи: единство в Европейском союзе и хорошие каналы коммуникации с американским президентом", - добавил канцлер.

На вопрос, поддерживает ли Германия ответные пошлины против США, Мерц ответил: "Да, но не раньше 1 августа".

Немецкий чиновник рассказал, что он подробно обсуждал этот вопрос в выходные с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, в пятницу он имел телефонный разговор с Трампом.

"Мы хотим использовать это время, эти две с половиной недели до августа, чтобы найти решение. Я действительно настроен на это", - резюмировал Мерц.