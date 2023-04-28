Удар по будинку в Умані та пожежа у Дніпрі: всі подробиці атаки по Україні

Повітряні сили збили більшість ракет

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони було нищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Наслідки атаки по регіонах

Умань

В Умані черкаської області окупанти влучили в 9-поверхівку.

"Цього ранку окупанти атакували Черкаську область. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби", - розповів очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За останніми даними, внаслідок удару по будинку в Умані четверо загиблих та 17 постраждалих.

"Четверо загиблих. Трьох дістали з-під завалів. Ще одна людина померла в лікарні.

17 потерпілих. Отримують медичну допомогу. Врятовано трьох дітей", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Дніпро

Над Дніпропетровською областю під час атаки військовим вдалося збили 8 крилатих ракет.

Але, як зазначив очільник Дніпропетровської області Сергій Лисак, є й негативні наслідки.

Зокрема, в Дніпрі наслідок атаки загинули 2-річна дівчинка та 31-річна жінка. Троє людей постраждали.

Ракетний удар зруйнував будівлю приватного підприємства. Там виникла пожежа, її вже загасили. Також загорілася будівельна база на площі 400 квадратних метрів, пожежу локалізували.

Українка

В місті Українка Київської області зафіксовано падіння уламків російської ракети на багатоповерховий будинок.

"Внаслідок цього пошкоджено квартири на 5 та 6 поверсі. Пожежу вдалося локалізувати о 5:30. Постраждала дитина - дівчинку доставили в Охматдит", - повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначимо, що всі ворожі цілі над Київською областю були знищені.

Київ

Під час нічної атаки в районі Києва було знищено 11 крилатих ракет. Ще було збито ще 2 БПЛА. В Оболонському районі уламки перебили локальну лінію електромереж. Без постраждалих.

Миколаївська область

Над Миколаївською областю силам ППО вдалося збити дві ракети.

За даними Повітряного командування "Південь", у небі над Миколаївською областю силами та засобами протиповітряної оборони було збито 2 крилаті ракети типу "Х-101/Х-555".

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