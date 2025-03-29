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Удар по Дніпру: у Росії дали дивне пояснення атаки на місто

Дніпро, Субота 29 березня 2025 11:15
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Удар по Дніпру: у Росії дали дивне пояснення атаки на місто Фото: у Росії дали дивне пояснення атаки на Дніпро 28 березня (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії знайшли "виправдання" масованому удару по Дніпру 28 березня. Окупанти вигадали новий фейк.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Так, ворожа пропаганда поширює брехню, ніби російська армія завдала удару по "місцю проживання іноземних найманців" у Дніпрі.

"Також пропагандисти заявляють, що внаслідок обстрілу ресторану Bartolomeo буцімто загинули "десять офіцерів НАТО", - розповідають про суть фейку загарбників в Центрі.

Насправді, як наголошують в ЦПД, внаслідок масованої атаки російських ударних дронів у Дніпрі загинуло четверо цивільних людей, ще 21 особа постраждала.

"У місті внаслідок обстрілу виникли численні пожежі, є значні руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури", - нагадують військові.

Поширюючи подібні фейки, окупанти намагаються виправдати свій терористичний акт проти мирного населення.

"Росія систематично вдається до такої пропагандистської тактики, щоб зняти із себе відповідальність за злочини проти українців", - нагадують в ЦПД.

Атака РФ на Дніпро

28 березня ввечері російські загарбники як і в попередні ночі атакували УКраїну дронами. У Дніпрі лунали вибухи.

Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих, пожежі на кількох локаціях. Потім з'явиласть інформація і про загиблих. На даний час в Дніпрі чотири людини загинули, ще 21 поранені.

Додамо, що загалом Росія атакувала Україну, запустивши 172 дрони з п'яти напрямків. Українська ППО знищила більшість ворожих безпілотників.

Додамо, що РБК-Україна публікувало, як виглядає Дніпро після масованої атаки.

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