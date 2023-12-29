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Удар по Дніпру: постраждали 30 людей, рятувальники ліквідували всі загоряння

Дніпро, П'ятниця 29 грудня 2023 19:39
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Удар по Дніпру: постраждали 30 людей, рятувальники ліквідували всі загоряння Фото: внаслідок обстрілу Дніпра постраждали 30 осіб (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок масованого удару РФ по Дніпру постраждали 30 осіб. Рятувальники ліквідували всі загоряння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Зранку ворог завдав масованого ракетного удару по Дніпру. Відбулося влучання в торговий центр, пологовий будинок, житловий сектор і будівлі цивільної інфраструктури. Унаслідок влучень виникли пожежі та руйнування", - йдеться в заяві.

За словами ДСНС, усі загоряння ліквідовано.

Фото: Наслідки ударів (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Рятувальники повідомляли, що загинуло шестеро людей, поранення дістали 30, із них одна дитина.

Ракетна атака на Україну

Вночі ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА. Також під час атаки ворога запустив:

  • щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
  • п’ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з Астраханської області;
  • чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
  • одну Х-59;
  • 14 зенітні керовані ракети С-300, якими поцілив по Харкову.

Загалом ворог застосував 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БпЛА. Протиповітряна оборона знищила 114 повітряних цілей.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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