Удар по Днепру: пострадали 30 человек, спасатели ликвидировали все возгорания
В результате массированного удара РФ по Днепру пострадали 30 человек. Спасатели ликвидировали все возгорания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Утром враг нанес массированный ракетный удар по Днепру. Произошло попадание в торговый центр, роддом, жилой сектор и здания гражданской инфраструктуры. В результате попаданий возникли пожары и разрушения", - говорится в заявлении.
По словам ГСЧС, все возгорания ликвидированы.
Фото: Последствия ударов (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Спасатели сообщали, что погибли шесть человек, ранения получили 30, из них один ребенок.
Ракетная атака на Украину
Ночью враг прибегнул к самой массированной атаке против Украины. Сначала террористы атаковали "Шахедами", в общем выпустив 36 БпЛА. Также во время атаки врага запустил:
- не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
- пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области;
- четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- одну Х-59;
- 14 зенитных управляемых ракет С-300, которыми попал по Харькову.
В общей сложности враг применил 158 средств воздушного нападения: ракеты разных типов и ударные БпЛА. Противовоздушная оборона уничтожила 114 воздушных целей.
Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.
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