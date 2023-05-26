Удар по Дніпру: пошкоджено будинки та АЗС, є поранений

"Дісталося Дніпру. У приватному домоволодінні виникла пожежа, яка вже загашена. Пошкоджено 2 будинки та авто. Загорілося і на двох приватних підприємствах. Вогонь рятувальники приборкали. Понівечена заправка. Постраждав його працівник. Йому надали медичну допомогу – лікується вдома", - йдеться у повідомленні глави ОВА.

Серйозні руйнування також зафіксовано на транспортному підприємстві.

Результати роботи сил ППО у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук зазначив, що, за попередніми даними, українські військові вночі збили над областю 5 крилатих ракет та 7 "Шахедів".

Опубліковано фото наслідків удару по Дніпру

Нічна ракетна атака на Україну

Російські війська сьогодні вночі, 26 травня, вкотре атакували Україну з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Повітряна тривога було оголошено по всій території країни. Повідомлялося про роботу сил ППО у Києві та області, вибухи лунали у Дніпрі та інших регіонах.

Атаку було здійснено зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, з району Каспію, ймовірно – крилатими ракетами типу Х-101/555. В результаті злагодженої роботи ППО, у повітряному просторі столиці булознищено всі ворожі цілі . Повідомлялося, що уламки у столиці пошкодили дах одного із ТРЦ в Оболонському районі.