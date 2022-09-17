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Удар по дамбе в Кривом Роге. Какова ситуация с уровнем воды в реке Ингулец

Фото: последствия ракетного удара по дамбе в Кривом Роге (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

На всех участках реки Ингулец уровень воды не превышает критических меток, падение уровня наблюдается по всей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замеглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"На всех участках уровень воды не превышает критических меток, падение уровня воды наблюдается по всей территории. Подтопление домов, о которых писал ранее, – ликвидировано", - написал он.

Также Тимошенко отметил, что сейчас продолжаются ремонтные работы на дамбе.

"Скоро завершим работы и с ней. Благодарю всех служб за оперативную работу и неравнодушие. Итого – мы сила", - добавил представитель Офиса президента.

Напомним, 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Целью оккупантов стали гидротехнические сооружения, таким образом РФ хотела создать чрезвычайную ситуацию.

Вследствие удара река Ингулец вышла из берегов и подтопила несколько сотен домов.

Отметим, что российские войска вчера вновь попытались нарушить работу дамбы в Кривом Роге, нанеся очередной ракетный удар.

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Кривой Рог