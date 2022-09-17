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Удар по греблі у Кривому Розі. Яка ситуація з рівнем води в річці Інгулець

Фото: наслідки ракетного удару по греблі в Кривому Розі (t.me/kt20220224)
Автор: Руслан Гаращенко

На всіх ділянках річки Інгулець рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня спостерігається на всій території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"На всіх ділянках рівень води не перевищує критичних міток, падіння рівня води спостерігається на всій території. Підтоплення будинків, про які писав раніше, – ліквідовано", - написав він.

Також Тимошенко зазначив, що зараз тривають ремонтні роботи на греблі.

"Скоро завершимо роботи і з нею. Дякую всім службам за оперативну роботу та небайдужість. Отже – ми сила", - додав представник Офісу президента.

Нагадаємо, 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Кривому Розі. Ціллю окупантів стали гідротехнічні споруди, таким чином РФ хотіла створити надзвичайну ситуацію.

Внаслідок удару річка Інгулець вийшла з берегів та підтопила кілька сотень будинків.

Зазначимо, що російські війська вчора знову спробували порушити роботу греблі в Кривому Розі, завдавши чергового ракетного удару.

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Кривий Ріг