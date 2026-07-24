Удар був в приватний полігон: з'явилися нові деталі атаки на Київщину

Нагадаємо, Росія вдарила по локації, де перебували представники української оборонної індустрії.

Українська рада зброярів заявила, що не була організатором того заходу, однак підтримує зв'язок із колегами та надає їм необхідну підтримку. Місце перебування учасників публічно не поширювалося.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія "зацікавлена лише у продовженні вбивств", а пріоритетом номер один для захисту українців залишаються ракети для Patriot.