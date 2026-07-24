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Удар был в частный полигон: появились новые детали атаки на Киевщину

14:50 24.07.2026 Пт
2 мин
По полигону было два попадания
aimg Елена Чупровская
Удар был в частный полигон: появились новые детали атаки на Киевщину Фото: последствия удара по Киевщине (t.me/dsns_telegram)
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Об ударе по Киевской области появились новые подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Что известно о новых деталях удара

В пятницу, 24 июля, россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли шесть человек. Пострадавших- десятки.

Куда именно попали ракеты

Удар пришелся на территорию частного полигона, где в это время проходили мероприятия. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что по полигону попали две баллистические ракеты.

Эту информацию проверяют.

На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Обновлено. В результате атаки на Киевщину погибли 10 человек, около 100 получили ранения.

Напомним, Россия ударила по локации, где находились представители украинской оборонной индустрии.

Украинский совет оружейников заявил, что не был организатором мероприятия, однако поддерживает связь с коллегами и оказывает им необходимую поддержку. Место нахождения участников публично не распространялось.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия "заинтересована только в продолжении убийств", а приоритетом номер один для защиты украинцев остаются ракеты Patriot.

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