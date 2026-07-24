Удар был в частный полигон: появились новые детали атаки на Киевщину

Об ударе по Киевской области появились новые подробности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Что известно о новых деталях удара

В пятницу, 24 июля, россия нанесла баллистический удар по территории Киевской области. Больше всего пострадал Бучанский район.

В результате вражеской атаки погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли шесть человек. Пострадавших- десятки.

Куда именно попали ракеты

Удар пришелся на территорию частного полигона, где в это время проходили мероприятия. Спикер Воздушных Сил Юрий Игнат в эфире телемарафона сказал, что по полигону попали две баллистические ракеты.

Эту информацию проверяют.

На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Обновлено. В результате атаки на Киевщину погибли 10 человек, около 100 получили ранения.