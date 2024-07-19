Удар був по дитячому майданчику. Зеленський відреагував на обстріл Миколаєва

Російські окупанти сьогодні, 19 липня, завдали ракетного удару по дитячому майданчику біля житлового будинку у Миколаєві. Тиск на агресора на цьому тлі необхідно посилити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Telegram.
"Російський ракетний удар по Миколаєву. Влучання по дитячому майданчику поблизу звичайного будинку", - написав він.
Фото: росіяни вдарили по Миколаєву (t.me/V_Zelenskiy_official)
Глава держави нагадав, що станом на зараз відомо про п'ятьох поранених та трьох убитих, серед яких є дитина.
"Росія щодня доводить своїм терором, що тиску на неї мало. Таке знищення життя має бути зупинено. Потрібні нові рішення для підтримки нашого захисту. Росія має відчути силу світу", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні, 19 липня, увечері у Миколаєві пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про запуск ракети у бік міста.
Пізніше мер Олександр Сєнкевич написав, що окупанти вдарили по житловому району міста. У свою чергу, голова ОВА Віталій Кім заявляв, що на місце інциденту поїхали "швидкі".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.