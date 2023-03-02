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Удар по будинку в Запоріжжі: жертв вже четверо, а 5 вважаються зниклими безвісти

Фото: внаслідок удару по будинку в Запоріжжі загинули щонайменше четверо людей (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Марія Кучерявець

Кількість жертв внаслідок російського удару по будинку в Запоріжжі зросла до чотирьох. Тим часом п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

"За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, попередньо ракета ЗРК С-300 влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування.

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців", - додають правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія обстріляла один з житлових кварталів Запоріжжя. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, практично зруйнувавши її.

Додамо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на ракетний удар росіян по Запоріжжю. Він зазначив, що РФ відповідатиме за все.

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