Удар по будинку в Запоріжжі: жертв вже четверо, а 5 вважаються зниклими безвісти

"За попередніми даними, загинуло чотири людини, вісім поранено, ще п’ятеро вважаються зниклими безвісті, серед них дитина", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в прокуратурі, попередньо ракета ЗРК С-300 влучила по п’ятиповерховому будинку, внаслідок чого відбулося його руйнування.

"Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено багатоповерхівки, розташовані поряд, а також автотранспорт місцевих мешканців", - додають правоохоронці.

Наразі на місці події працюють слідчі. Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Тим часом прокуратура вже розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що сьогодні вночі російська армія обстріляла один з житлових кварталів Запоріжжя. Ворог влучив у п'ятиповерхівку, практично зруйнувавши її.

Додамо, президент Володимир Зеленський вже відреагував на ракетний удар росіян по Запоріжжю. Він зазначив, що РФ відповідатиме за все.

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