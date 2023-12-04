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Удар по будинку у Новогродівці під Покровськом: з-під завалів дістали тіло дитини

Новогродівка, Донецька область, Понеділок 04 грудня 2023 11:44
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Удар по будинку у Новогродівці під Покровськом: з-під завалів дістали тіло дитини Фото: з-під завалів будинку у Новогродівці дістали тіло дитини (t.me/shevchenkooleksandr_novogrodivka)
Автор: Тетяна Степанова

З-під завалів будинку у Новогродівці Донецької області, по якому росіяни завдали удару 30 листопада, дістали тіло дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Новогродівської міської військової адміністрації Олександра Шевченка.

За його словами, в Новогродівці на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста досі триває пошуково-рятувальна операція.

"Станом на ранок 4 грудня з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли", - повідомив Шевченко.

Обстріл Покровського району

Нагадаємо, 30 листопада окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку. Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

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