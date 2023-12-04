Удар по дому в Новогродовке под Покровском: из-под завалов достали тело ребенка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Новогродовской городской военной администрации Александра Шевченко.

По его словам, в Новогродовке на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города продолжается поисково-спасательная операция.

"По состоянию на утро 4 декабря из-под завалов достали тело девочки. Родителей ребенка, вероятно, до сих пор находящихся под завалами не нашли", - сообщил Шевченко.

Обстрел Покровского района

Напомним 30 ноября оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, среди которых 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома. Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а потом - еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья - 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.