Удар по будинку в Дніпрі: зруйновано 72 квартири, там жило до 200 людей

Сьогодні, 14 січня, під час масового обстрілу України військові РФ завдали удару по житловому будинку в Дніпрі, в результаті було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло жити до 200 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка під час телемарафону.

"Для розуміння. Зруйновано 72 квартири. Ми розуміємо, хто та скільки людей могли там проживати. Від 100 до 200 людей. Серед них декілька десятків дітей. Будемо сподіватися, що їх немає під завалами", - сказав Тимошенко.

Нині в мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" по будинку в Дніпрі. У результаті удару загинуло п'ятеро жителів, ще 21 - поранені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський різко відреагував на обстріл РФ житлового будинку в Дніпрі. Він зазначив, що Україна знайде всіх причетних до цього терору.

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