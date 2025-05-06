Удар балістикою по передмістю Сум: кількість загиблих зросла, серед них - дитина

Кобзар зазначив, що влучання балістичної ракети було зафіксовано в одному зі старостинських округів.

"За оновленою інформацією, є трагічні наслідки, загинули 3 людини: дівчина - на місці події, чоловік і хлопчик - померли в лікарні", - додав Кобзар.

Зі свого боку Григоров уточнив, що загиблому хлопчику було шість років, а чоловікові - 41 рік.

Фото: під Сумами пожежа після ракетного удару Росії (t.me/dsns_telegram)

"Четверо дітей і четверо дорослих поранені в медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані", - розповів він.

Оновлено 20:01

За інформацією Сумської міськради, внаслідок російського удару постраждали 10 людей, серед яких шестеро дітей.

Оновлено 20:05

У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 11. Але серед них не шестеро, а п'ятеро дітей.

Оновлено 20:11

Нацполіція стверджує, що через атаку Росії поранення отримали вісім людей - четверо дітей та четверо дорослих. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

При цьому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ст. 438 Кримінального Кодексу України (воєнні злочини).

Оновлено 20:44

Кобзар розповів, що у Сумах 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби.

Оновлено 20:58

Начальник Сумської ОВА Григоров розповів, що окупанти вдарили по селу Велика Чернеччина Сумської громади. Ворог цілився по місцю, де зазвичай багато цивільних, у тому числі молоді та дітей. Мова про територію біля магазину.

"В результаті балістичного удару росіян загинули троє мирних жителів, серед яких дитина. 8 осіб у лікарнях, стан двох - дуже важкий", - уточнив він.