Удар балістикою по передмістю Сум: кількість загиблих зросла, серед них - дитина

Російські окупанти сьогодні, 6 травня, вдарили по передмістю Сум балістичною ракетою. Відомо вже про трьох загиблих, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram, голову Сумської обласної державної адміністрації Олега Григорова у Facebook і ДСНС України в Telegram.
Кобзар зазначив, що влучання балістичної ракети було зафіксовано в одному зі старостинських округів.
"За оновленою інформацією, є трагічні наслідки, загинули 3 людини: дівчина - на місці події, чоловік і хлопчик - померли в лікарні", - додав Кобзар.
Зі свого боку Григоров уточнив, що загиблому хлопчику було шість років, а чоловікові - 41 рік.
Фото: під Сумами пожежа після ракетного удару Росії (t.me/dsns_telegram)
"Четверо дітей і четверо дорослих поранені в медичних закладах. Двоє у вкрай важкому стані", - розповів він.
Оновлено 20:01
За інформацією Сумської міськради, внаслідок російського удару постраждали 10 людей, серед яких шестеро дітей.
Оновлено 20:05
У ДСНС уточнили, що кількість постраждалих зросла до 11. Але серед них не шестеро, а п'ятеро дітей.
Оновлено 20:11
Нацполіція стверджує, що через атаку Росії поранення отримали вісім людей - четверо дітей та четверо дорослих. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.
При цьому правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом ст. 438 Кримінального Кодексу України (воєнні злочини).
Оновлено 20:44
Кобзар розповів, що у Сумах 7 та 8 травня оголосили Днями жалоби.
Оновлено 20:58
Начальник Сумської ОВА Григоров розповів, що окупанти вдарили по селу Велика Чернеччина Сумської громади. Ворог цілився по місцю, де зазвичай багато цивільних, у тому числі молоді та дітей. Мова про територію біля магазину.
"В результаті балістичного удару росіян загинули троє мирних жителів, серед яких дитина. 8 осіб у лікарнях, стан двох - дуже важкий", - уточнив він.
Нагадаємо, російські окупанти вдарили по передмістю Сум близько 17:30. Практично одразу стало відомо, що для атаки ворог використав балістичну ракету. Яку саме - офіційних даних поки що немає.
Спочатку місцева влада писала про одну загиблу дитину. Пізніше вона уточнила, що через удар Росії загинула молода дівчина. Також поранення дістали семеро людей - одна доросла жінка і шестеро дітей.
На місці рятувальники продовжують ліквідацію наслідків ворожої атаки.
Варто зауважити, що окупанти регулярно використовують балістичні ракети для ударів по цивільній інфраструктурі України.
13 квітня вони вдарили по центру Сум. Через таку атаку загинули 35 людей.
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