Удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: двоє людей вважаються зниклими безвісти

Так, російські ракети, які поцілили у житлову п'ятиповерхівку забрали життя 13 жителів Запоріжжя, у тому числі 1 дитина.

"Ще 2 вважаються безвісти зниклими. 4 постраждалих наразі перебувають у лікувальних закладах", - йдеться в повідомленні.

За даними адміністрації, 25 квартир зруйновані, 10 квартир пошкоджені.

Нагадаємо, російські військові вночі 2 березня, завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу було пошкоджено багатоповерховий будинок.