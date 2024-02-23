Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: поліція показала перші кадри після обстрілу

Російські терористи вночі 23 лютого завдали удару дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці у Дніпрі. Внаслідок обстрілу зруйновано два останні поверхи будинку, також є постраждалі та загиблий. Поліцейські показали перші кадри після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Чергова ніч з атакою шахедів по мирних жителях. Ціллю російської армії стала багатоповерхівка в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. О 01:00 ворог вдарив по будинку, де спали звичайні люди. Внаслідок вибуху були зруйновані верхні поверхи, під завалами опинилися люди", - йдеться в повідомленні.



Поліцейські разом із рятувальниками та медиками одразу попрямували на місце події. Екіпажі допомагали евакуйовувати постраждалих та маломобільних мешканців, надавали домедичну допомогу пораненим, розбирали завали, а також рятували тварин.

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі

Російська армія в ніч на 23 лютого вдарила по дев'ятиповерхівці у Дніпрі.

Будинок був атакований дроном-камікадзе. Внаслідок удару зруйновано два останні поверхи. Сталася пожежа площею 20 квадратних метрів.

Через ворожу атаку постраждали вісім осіб, двох госпіталізували.

На місці події тривають пошуково-рятувальні роботи, рятувальники проводять розбір завалів.

Пізніше стало відомо, що у Дніпрі через російський удар дроном-камікадзе "Шахед" по багатоповерхівці є загиблий. Його тіло дістали з-під завалів.