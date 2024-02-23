Удар по многоэтажке в Днепре: полиция показала первые кадры после обстрела

Российские террористы ночью 23 февраля нанесли удар дроном-камикадзе "Шахед" по многоэтажке в Днепре. В результате обстрела разрушены два последних этажа дома, также есть пострадавшие и погибший. Полицейские показали первые кадры после вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Очередная ночь с атакой шахедов по мирным жителям. Целью российской армии стала многоэтажка в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. В 01:00 враг ударил по дому, где спали обычные люди. В результате взрыва были разрушены верхние этажи, под завалами оказались люди", - говорится в сообщении.



Полицейские вместе со спасателями и медиками сразу отправились на место происшествия. Экипажи помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали медицинскую помощь раненым, разбирали завалы, а также спасали животных.

Удар по многоэтажке в Днепре

Российская армия в ночь на 23 февраля ударила по девятиэтажке в Днепре.

Дом был атакован дроном-камикадзе. В результате удара разрушены два последних этажа. Произошел пожар площадью 20 квадратных метров.

Из-за вражеской атаки пострадали восемь человек, двое госпитализированы.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, спасатели производят разбор завалов.

Позже стало известно, что в Днепре из-за российского удара дроном-камикадзе "Шахед" по многоэтажке есть погибший. Его тело достали из-под завалов.