Удар по "Академії МВС" у Луганську: з'явилися супутникові знімки наслідків

У тимчасово окупованому Луганську 20 травня повідомляли про влучання в "Академію Міністерства внутрішніх справ". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.
На знімку за 20 травня видно сліди пожежі й густий дим на місці удару.
Окупаційна влада повідомила про п'ять постраждалих і показала відео з уламками ракет SCALP-EG французького виробництва.
Також російські Telegram-канали повідомляли, що, попередньо, в будівлі був командний пункт угруповання російських військ "Південь", а у момент атаки там відбувалася нарада командування.
За поки непідтвердженими даними, могли загинути до 13 російських військових та поранено генерала Геннадія Анашкіна.
В окупованому російською армією Луганську в районі селища Ювілейне 20 травня була зафіксована серія вибухів. Повідомляли про влучання в "Академію МВС".
За інформацією від місцевих мешканців, вибухів було близько восьми та лише один раз спрацювала ворожа ППО. Зазначається, що на території базувались окупанти.
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