Удар по "Академії МВС" у Луганську: з'явилися супутникові знімки наслідків

На знімку за 20 травня видно сліди пожежі й густий дим на місці удару.

Окупаційна влада повідомила про п'ять постраждалих і показала відео з уламками ракет SCALP-EG французького виробництва.

Також російські Telegram-канали повідомляли, що, попередньо, в будівлі був командний пункт угруповання російських військ "Південь", а у момент атаки там відбувалася нарада командування.

За поки непідтвердженими даними, могли загинути до 13 російських військових та поранено генерала Геннадія Анашкіна.