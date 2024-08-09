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Удар по аеродрому "Липецьк": з'явилися супутникові знімки наслідків

Фото: аеродром "Липецьк-2" (росЗМІ)
Автор: Тетяна Степанова

В ніч на 9 серпня Україна завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми".

Згідно зі супутниковими знімками Planet Labs, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватися як склади - повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа.

На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, які українські війська використали для завдання ударів.

Удар по аеродрому "Липецьк"

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня Служба безпеки України у співпраці зі Збройними силами України та Силами спеціальних операцій завдали потужного удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2".

За даними джерел, на аеродромі перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та склади з понад 700 керованими авіабомбами.

Атака українських дронів спричинила потужний вибух, який викликав ланцюгову детонацію і масштабну пожежу на значній частині аеродрому. Місцева влада підтвердила факт детонації та оголосила евакуацію мешканців прилеглих населених пунктів.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, внаслідок атаки на російський аеродром були уражені склади з КАБами та кілька інших важливих об’єктів у районі летовища. На місці удару виникла сильна пожежа, було зафіксовано кілька джерел загоряння та багаторазову детонацію.

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ЛипецкВійна в Україні